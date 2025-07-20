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Общество

МВД ужесточает контроль за проведением техосмотра

МВД ужесточает контроль за проведением техосмотра, пишет «Коммерсантъ».

Как следует из проекта поправок, опубликованного ведомством, операторов обяжут пробивать приехавшие к ним автомобили по федеральной базе такси, чтобы перевозчики не смогли уклониться от регулярного ТО.

Также МВД хочет самостоятельно, не дожидаясь одобрения Союза страховщиков, отключать недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра. Наконец, ведомство намерено ввести новые основания для аннулирования уже выданных диагностических карт техосмотра.

Предложенные полицией изменения – часть многолетней борьбы с мошенничеством при техосмотре. В 2024 году было выявлено 3,6 тыс. нарушений требований к работе операторов ТО. Из них 77 % случаев – это выдача диагностической карты на машину, которая на осмотр не приезжала.

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