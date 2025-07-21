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Общество

Туман накроет Псковскую область

Туман прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы сегодня, 21 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

«В ближайшие два-три часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – предупреждают псковичей.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе погодой будет управлять солнечный антициклон, и только в отдельных районах, преимущественно в первые дни рабочей недели, местами могут появиться очаги грозовых туч.

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