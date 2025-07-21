Туман накроет Псковскую область
Туман прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы сегодня, 21 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«В ближайшие два-три часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – предупреждают псковичей.
Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе погодой будет управлять солнечный антициклон, и только в отдельных районах, преимущественно в первые дни рабочей недели, местами могут появиться очаги грозовых туч.