Туман накроет Псковскую область

07:23, 21 июля 2025, ПАИ

Туман прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы сегодня, 21 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«В ближайшие два-три часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – предупреждают псковичей.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе погодой будет управлять солнечный антициклон, и только в отдельных районах, преимущественно в первые дни рабочей недели, местами могут появиться очаги грозовых туч.