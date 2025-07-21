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Происшествия

19 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

19 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 14 по 20 июля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Мужчину зажало в автомобиле после ДТП в Порховском районе. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 257 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 42 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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