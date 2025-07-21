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Спорт

Псковская прыгунья в высоту заняла второе место на международных соревнованиях

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова заняла второе место на международных соревнованиях «Памяти заслуженного тренера РСФСР Е. П. Синяева», которые прошли в Брянске. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Наталья Спиридонова. Фото: ВФЛА

В секторе для прыжков в высоту за победу боролись пять спортсменок из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Липецкой и Псковской областей. Наталья Спиридонова преодолела планку 1,91 метра с первой попытки и выиграла серебро. Победу одержала петербурженка Мария Кочанова, а тройку лидеров замкнула Дарья Ермолова из Москвы.

Отметим, что в начале августа Наталья Спиридонова выступит на чемпионате России по лёгкой атлетике.

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