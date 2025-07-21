Гидрометцентр предупредил о высокой пожарной опасности в Псковской области

09:55, 21 июля 2025, ПАИ

Высокий уровень пожарной опасности прогнозирует в Псковской области научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, из-за аномальной жары высока вероятность возникновения пожаров в Псковской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областях, а также на Кольском полуострове.

Кроме того, растительность в регионах отличается от той, которую можно увидеть в умеренных широтах. «Для каждого региона есть свои критерии пожарной опасности. Они связаны и с типом лесов, которые там произрастают», – цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что погодой на Северо-Западе будет управлять солнечный антициклон. По прогнозам синоптиков, в Псковской области сегодня, 21 июля, дневная температура воздуха составит от +21 до +26 градусов.