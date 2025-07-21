ФК «Псков» проиграл в четвертьфинале Кубка СЗФО

09:57, 21 июля 2025, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» на выезде проиграл петербургскому «Тосно» – 1:2 в ответном матче четвертьфинала Кубка Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Псковичи уступили петербургскому коллективу по сумме двух встреч со счётом 1:3 и вылетели в 1/4 финала соревнований. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Единственный гол в игре в составе «Пскова» забил 17-летний нападающий Александр Егоров.

Следующий матч «Псков» проведёт против спортшколы «Ленинградец» на стадионе «Машиностроитель» 23 июля в рамках чемпионата СЗФО, где псковичи занимают четвёртое место в турнирной таблице.

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