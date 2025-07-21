Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

ФК «Псков» проиграл в четвертьфинале Кубка СЗФО

Футбольный клуб «Псков» на выезде проиграл петербургскому «Тосно» – 1:2 в ответном матче четвертьфинала Кубка Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Псковичи уступили петербургскому коллективу по сумме двух встреч со счётом 1:3 и вылетели в 1/4 финала соревнований. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Единственный гол в игре в составе «Пскова» забил 17-летний нападающий Александр Егоров.

Следующий матч «Псков» проведёт против спортшколы «Ленинградец» на стадионе «Машиностроитель» 23 июля в рамках чемпионата СЗФО, где псковичи занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2025

Пскович стал призёром международного турнира по функциональному многоборью
21 июля 2025

Великолукский велосипедист выиграл серебро на чемпионате России
21 июля 2025

Псковский тренер стал призёром чемпионата России по гребле на каноэ
21 июля 2025

Псковский футболист попал в заявку «Зенита» на матч первого тура РПЛ
21 июля 2025

Псковичка выиграла второе серебро чемпионата России по гребле на байдарках
21 июля 2025

ФК «Псков» проиграл в четвертьфинале Кубка СЗФО
21 июля 2025

Псковская прыгунья в высоту заняла второе место на международных соревнованиях
19 июля 2025

В Пскове пройдёт акция «Зарядка со стражем порядка»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...