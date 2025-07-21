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Спорт

Псковичка выиграла второе серебро чемпионата России по гребле на байдарках

Воспитанница псковской спортшколы «Ника», представляющая Московскую область, Ангелина Семёнова выиграла серебро чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров в двойках. Об этом сообщает Федерация каноэ России.

Ангелина Семёнова. Фото: Федерация каноэ России

В финальном заезде в этой дисциплине участвовало семь лодок. Семёнова боролась за победу в экипаже с Елизаветой Янучек из Саратовской области. Они прошли дистанцию за 3 минуты 56 секунд, немного уступив представительницам Москвы Марии Степановой и Кристине Соцковой.

Для Ангелины Семёновой это вторая медаль на проходящем чемпионате. Ранее она выиграла серебро на 500-метровке в четвёрках.

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