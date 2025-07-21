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Общество

Более десятка населённых пунктов остались без электричества в Стругокрасненском районе

Электричество отключено в 12 населённых пунктах Стругокрасненского округа, сообщил его глава Александр Волков в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

Отключения электроснабжения наблюдаются преимущественно в стороне деревни Молоди.

«Специалисты электросетевой компании обладают всей необходимой информацией и работают над восстановлением питания», – отметил глава округа.

Он также обратил внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. В частности, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

В случае отключения электроснабжения следует сообщать на горячую линию ПАО «Россети» 8-800-220-02-20, в кол-центр по номеру 122, а также в ЕДДС округа по телефону (8 811-3) 25-17-00.

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