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Как долго рассматривают заявление на единое пособие, рассказали в Соцфонде

Как долго рассматривают заявление на единое пособие, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Изображение предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области

Решение о назначении единого пособия специалисты регионального отделения СФР принимают в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и в случае поступления необходимых документов от заявителя и сведений от организаций.

Если документы или сведения, подтверждающие право на выплату, не поступили в этот период, срок принятия решения продлевается на 20 рабочих дней.

Если по единому пособию вынесен отказ, уведомление об этом направляют родителю в течение одного рабочего дня.

В случае, когда заявитель продлевает пособие на новый срок в последнем месяце периода, на который оно было назначено, или в месяце, следующем за ним, график в обоих случаях не прервётся и пособие продолжит поступать в единый выплатной день – третьего числа.

Если родитель обратился за пособием впервые, выплата поступит на его банковский счёт в течение пяти рабочих дней после вынесения положительного решения. Дальнейшие перечисления будут идти по графику: каждое третье число месяца.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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