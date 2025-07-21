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Происшествия

Пенсионер пострадал при пожаре в Псковском районе

Пенсионер пострадал при пожаре в СНТ «Великорецкое-1» в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар произошёл 19 июля. Сгорела хозяйственная постройка площадью 24 квадратных метра, внутри сгорел автомобиль ВАЗ-21099 1998 года выпуска. 71-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

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