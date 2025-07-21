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Происшествия

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за выходные

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за 19 и 20 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 19 июля предбанник горел на улице Солнечной в деревне Подосьё Псковского района. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В этот же день хозяйственная постройка площадью 24 квадратных метра и автомобиль ВАЗ-21099 1998 года выпуска сгорели в СНТ «Великорецкое-1» в Псковском районе. При пожаре пострадал 71-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

Также 20 июля встроенный в жилой дом гараж горел на улице Заречной в деревне Федоровщина Псковского района. Помещение гаража выгорело изнутри, сгорел автомобиль Kia Cerato 2017 года выпуска. Предварительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.

Кроме того, хозпостройка сгорела в деревне Кузнецово Псковского района. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.

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