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Общество

Успехи студента из Псковской области отметили на всероссийском выпускном

Студент из Псковской области, выпускник Псковского государственного университета Иван Ершов принял участие во Всероссийском студенческом празднике «Твой выпускной». Он вошёл в число активных студентов, победителей всероссийских проектов и конкурсов, проявивших себя в учёбе и в реализации ключевых молодежных инициатив, имеющих активную позицию и внесших вклад в развитие университетской среды, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Всероссийский студенческий выпускной объединил на площадке Национального центра «Россия» 600 выдающихся выпускников вузов из более чем 80 регионов России, которые внесли вклад в развитие университетской среды. В числе участников не только победители всероссийских проектов, но и иностранные студенты, которые имеют достижения в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности. Участниками «Твоего выпускного» также стали представители профессорско-преподавательского состава и проректоры, ответственные за реализацию молодежной политики в вузах страны.

В торжественной обстановке 26 выдающихся выпускников, которые окончили вузы с абсолютным отличием и достигли высоких результатов в научной, общественной, творческой, спортивной деятельности и медиасфере, а также выпускники, которые за время обучения создали семью и вместе развивали социально-важные проекты, были отмечены на главной сцене Национального центра «Россия».

«Современное российское студенчество — это поколение созидателей. Мы видим молодых людей, которые не ждут изменений, а сами их создают: берут ответственность, объединяются в сообщества, генерируют идеи и воплощают их в жизнь. Сегодня студенты выходят за рамки учебных аудиторий — они активно участвуют в конкурсах, федеральных проектах и социальных инициативах, формируя новую реальность вокруг себя. Именно для этого существует платформа «Россия — страна возможностей»: чтобы давать молодым профессионалам инструменты для роста, открывать двери к новым горизонтам и помогать превращать смелые замыслы в настоящие изменения. Дорогие студенты, от лица президентской платформы желаю вам успехов во всех начинаниях, верных друзей рядом и благополучия! У вас все получится. Никогда не забывайте, что Россия — страна возможностей», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

«Твой выпускной» прошёл в формате марафона с образовательными и культурными блоками в онлайн- и офлайн-форматах. На площадке Национального центра «Россия» участников ждали встречи с наставниками и спикерами, мастер-классы, сессии, акция «Письмо первокурснику» от выпускника. Образовательные и мотивационные активности прошли при поддержке Арт-кластера «Таврида», Ассоциации студенческих спортивных клубов России, Центра «ШУМ», студенческого медиацентра Минобрнауки России «НОС».

Всероссийский студенческий проект «Твой ход» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и объединяет активную молодёжь, готовую вносить вклад в развитие вузов, регионов и страны. Его миссия — создать условия для раскрытия способностей абитуриентов и студентов и вовлечь их в самостоятельную работу над реформированием образовательной среды. На сегодняшний день платформа проекта насчитывает более двух млн участников.

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийский студенческий проект «Твой ход», при поддержке Российского общества «Знание», Национального центра «Россия» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Главная цель мероприятия — признание достижений студентов, их вклад и сопричастность к развитию вузов и молодежной среды, а также формирование сообщества выпускников, готовых развивать образование, науку и культуру страны. В 2025 году выпускной прошел под девизом «Будем на связи», который символизирует преемственность поколений, сохранение связей с университетским сообществом и уверенного движения вперед.

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