Ливни и грозы ожидаются сегодня в Псковской области
Неблагоприятное метеорологическое явление прогнозируется в Псковской области сегодня, 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
«Сегодня во второй половине дня при грозах местами ожидаются ливни», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе погодой будет управлять солнечный антициклон и только в отдельных районах, преимущественно в первые дни рабочей недели, местами могут появиться очаги грозовых туч.
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