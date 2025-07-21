Ливни и грозы ожидаются сегодня в Псковской области

12:02, 21 июля 2025, ПАИ

Неблагоприятное метеорологическое явление прогнозируется в Псковской области сегодня, 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Сегодня во второй половине дня при грозах местами ожидаются ливни», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе погодой будет управлять солнечный антициклон и только в отдельных районах, преимущественно в первые дни рабочей недели, местами могут появиться очаги грозовых туч.