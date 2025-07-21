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Общество

Ливни и грозы ожидаются сегодня в Псковской области

Неблагоприятное метеорологическое явление прогнозируется в Псковской области сегодня, 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

«Сегодня во второй половине дня при грозах местами ожидаются ливни», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе погодой будет управлять солнечный антициклон и только в отдельных районах, преимущественно в первые дни рабочей недели, местами могут появиться очаги грозовых туч.

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