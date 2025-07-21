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Происшествия

Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках

Возгорание квартиры произошло в доме № 56 на улице Ленинской в Новосокольниках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Квартира загорелась в жилом доме в Новосокольниках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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