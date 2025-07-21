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Общество

Гости фестиваля «Место силы» в Пустошкинском районе погрузились в культуру русского Средневековья

Погружение в традиционную культуру и историю русского Средневековья прошло в деревне Копылок Пустошкинского района на фестивале «Место силы», сообщили ПАИ в министерстве культуры Псковской области.

  • Гости фестиваля «Место силы» в Пустошкинском районе погрузились в культуру русского средневековья
    Фото: в министерстве культуры Псковской области
  • Гости фестиваля «Место силы» в Пустошкинском районе погрузились в культуру русского средневековья
    Фото: в министерстве культуры Псковской области
  • Гости фестиваля «Место силы» в Пустошкинском районе погрузились в культуру русского средневековья
    Фото: в министерстве культуры Псковской области
  • Гости фестиваля «Место силы» в Пустошкинском районе погрузились в культуру русского средневековья
    Фото: в министерстве культуры Псковской области

Участники военно-исторического клуба «Служивый» воссоздали средневековые сражения, а гости смогли попробовать свои силы в стрельбе из лука и других состязаниях. Для детей организовали игровые конкурсы, а на площадке «Средневековая кухня» угощали традиционными блюдами.

На ярмарке местные мастера продемонстрировали уникальные изделия ручной работы –деревянную резьбу, вышивки, керамику и многое другое. На площадке «Посадские мастера» все присутствующие смогли поучаствовать в мастер-классах по старинным ремеслам.

Концертную программу представили ансамбли «Новоржевские скобари», «Клюква» (Невель) и «Рябинушка» (Пустошка). Завершился фестиваль ритуалом зажигания священного костра и массовым хороводом.

Фестиваль прошёл при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, министерства культуры Псковской области и Псковского областного центра народного творчества.

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