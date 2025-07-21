Псковичка стала участницей летней школы академии «Меганом»

13:04, 21 июля 2025, ПАИ

Псковичка Анастасия Петрова стала участницей пятой летней школы академии «Меганом» в Крыму, посвящённой учёному, стоявшему у истоков советской атомной энергетики, Игорю Курчатову. Об этом ПАИ сообщили в Псковском центре молодёжи и общественных инициатив.

Мероприятие собрало молодых исследователей, инженеров, биотехнологов, специалистов в области маркетинга, туризма, музейного дела, 3D-дизайна, а также кулинаров и профессионалов в сфере гастрономии.

В школе представили несколько направлений: «Наука говорит», «Космос и искусство 2.0», «Гастро. Юг», «Музей науки» и «По следам Курчатова».

Псковскую область представляла Анастасия Петрова. Она обучалась по направлению «По следам Курчатова», в рамках которого участники разработали экскурсионные туры для определённых аудиторий.

Занятия проходили в интерактивной форме, позволяя каждому не только получить фундаментальные знания, но и применить их на практике, работая над проектами, которые впоследствии могут иметь реальную значимость.

«Вся Таврида – это концентрация невероятно творческих, умных, заряженных ребят со всей страны. Это даёт возможность увидеть и услышать, что вообще происходит в стране, чем живёт молодёжь и что им интересно. В моём заезде было много молодых учёных, учащихся лучших вузов страны, жителей закрытых атомных городов, представителей абсолютно разных профессий и направлений. Ещё хочется отметить организацию – всё на высочайшем уровне: от образовательной программы до развлекательной. Эта поездка оставила глубокий отпечаток в моём сердце. Определённо, Таврида – это место, где нужно оказаться!» – поделилась Анастасия Петрова.

Отметим, особенностью мероприятия стало включение экспертов высокого уровня, которые внесли существенный вклад в профессиональный рост участников.