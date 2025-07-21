130 боеприпасов и 37 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:19, 21 июля 2025, ПАИ

37 единиц оружия и 130 патронов изъяли росгвардейцы в Псковской области с 14 по 20 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 54 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили 20 административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.