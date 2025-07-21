Новым главой Федерации лёгкой атлетики Псковской области стал Родион Крылов

14:07, 21 июля 2025, ПАИ

Новым главой Федерации лёгкой атлетики Псковской области стал псковский тренер спортшколы «Надежда» Родион Крылов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Решение о назначении нового главы федерации было принято в конце июня во время собрания 16 членов комиссии.

После назначения Родиона Крылова у областной федерации появилась новая группа в соцсети «ВКонтакте», где будет публиковаться вся информация о достижениях легкоатлетов региона и предстоящих соревнованиях.

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