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Спорт

Новым главой Федерации лёгкой атлетики Псковской области стал Родион Крылов

Новым главой Федерации лёгкой атлетики Псковской области стал псковский тренер спортшколы «Надежда» Родион Крылов. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Родион Крылов. Фото: ПАИ

Решение о назначении нового главы федерации было принято в конце июня во время собрания 16 членов комиссии.

После назначения Родиона Крылова у областной федерации появилась новая группа в соцсети «ВКонтакте», где будет публиковаться вся информация о достижениях легкоатлетов региона и предстоящих соревнованиях.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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