Похитителя сыра задержали росгвардейцы в Великих Луках

14:18, 21 июля 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

20 июля около 15:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Гагарина сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 25-летнего жителя Великих Лук, который похитил из торгового зала девять упаковок сыра.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.