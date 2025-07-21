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Происшествия

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Днём 20 июля на дороге Порхов – Дно в Дновском районе дорожные полицейские остановили для проверки ВАЗ. Выяснилось, что за рулём легковушки был нетрезвый 37-летний житель Дно. Кроме того, 33-летнего пьяного водителя, ехавшего на автомобиле Opel, полицейские выявили в Гдовском районе.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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