От чего зависит вкус и качество воды, объяснил эксперт

15:24, 21 июля 2025, ПАИ

От чего зависит вкус и качество воды, объяснил руководитель компании «Водаком» Андрей Петров в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июля.

«Есть такое понятие «мягкая вода» – это означает отсутствие жёсткости, а значит кальция и магния. Воды бывают поверхностные и они обычно мягкие, а на Северо-Западе вода в основном из артезианских источников и в ней больше известняка, поэтому она жёсткая», – отметил он.

Андрей Петров также подчеркнул, что на сегодняшний день системы фильтрации любую воду могут привести к одинаковому состоянию, так как жидкость фильтруется до состояния дистиллята и потом в неё вносят определённые добавки. Гость студии также добавил, что на Северо-Западе в воде очень много железа, которое необходимо окислить, а далее вода без железа идёт на умягчение.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».