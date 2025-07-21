Как долго можно хранить бутилированную воду, рассказал эксперт

15:51, 21 июля 2025, ПАИ

Как долго можно хранить бутилированную воду, напомнил руководитель компании «Водаком» Андрей Петров в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 21 июля.

«По стандарту срок годности воды – год. Если после открытия, то пять суток, а газированная вода хранится не больше 12 часов», – отметил Андрей Петров. Он также подчеркнул, что перед разливом вода проходит тщательную обработку, все ёмкости и бутылки промываются специальным щелочным средством.

«Обязательно перед разливом нужно, чтобы вода проходила через ультрафиолет. Это делается для того, чтобы общее микробное число стало равно нулю», – добавил гость студии.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».