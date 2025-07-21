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Общество

История лебединой верности развернулась на озере в Псковской области

История лебединой верности развернулась на Люлинском озере в посёлке Идрица Себежского района. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото читателя газеты "Призыв" Юрия

Этот лебедь уже много лет обитает здесь в одиночестве – вторая птица погибла примерно десять лет назад, рассказал автор фотографии.

Ранее они вместе ходили к ближайшему магазину, но теперь лебедь живёт один. Жители хотят собрать больше информации о судьбе погибшей птицы. «Может быть, идричане знают историю этой трагедии?» – задал вопрос читатель газеты, который прислал в редакцию снимок одинокого лебедя.

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