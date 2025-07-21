История лебединой верности развернулась на озере в Псковской области

15:55, 21 июля 2025, ПАИ

История лебединой верности развернулась на Люлинском озере в посёлке Идрица Себежского района. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Этот лебедь уже много лет обитает здесь в одиночестве – вторая птица погибла примерно десять лет назад, рассказал автор фотографии.

Ранее они вместе ходили к ближайшему магазину, но теперь лебедь живёт один. Жители хотят собрать больше информации о судьбе погибшей птицы. «Может быть, идричане знают историю этой трагедии?» – задал вопрос читатель газеты, который прислал в редакцию снимок одинокого лебедя.