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Общество

Более 90 правонарушений выявили инспекторы по маломерным судам в Псковской области с начала года

Контроль за маломерными судами ежедневно осуществляют инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области. С начала года провели 156 патрулирований, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе проверок сотрудники ведомства уделяют особое внимание наличию у судоводителей необходимых документов, таких как регистрация судна и удостоверение на право управления. Вместе с этим проверяется наличие спасательных жилетов. Всего с начала года зафиксировали 94 правонарушения.

При этом в пресс-службе отметили, что, по статистике, число нарушений на воде с каждым годом уменьшается.

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