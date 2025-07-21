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Общество

Фестиваль «Железный град» пройдёт в Изборске 2 августа

Фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 2 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: Андрей Кокшаров

Клубы исторической реконструкции из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова воссоздадут события XIV–XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху Средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Основная фестивальная площадка развернётся в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам манёвров, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.

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