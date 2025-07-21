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Общество

17 музыкальных инструментов получила печорская ДШИ по нацпроекту

17 музыкальных инструментов получила Детская школа искусств в Печорах по нацпроекту «Семья», сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Фото из официального телеграм-канала Псковской области

Также в учреждение поставлено компьютерное оборудование, инвентарь для художественного и балетного классов, мебель и учебная литература.

Решение об оснащении школы было озвучено губернатором Михаилом Ведерниковым на личном приёме граждан, который по поручению президента России провёл первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Алексей Громов.

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