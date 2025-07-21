17 музыкальных инструментов получила печорская ДШИ по нацпроекту
17 музыкальных инструментов получила Детская школа искусств в Печорах по нацпроекту «Семья», сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Также в учреждение поставлено компьютерное оборудование, инвентарь для художественного и балетного классов, мебель и учебная литература.
Решение об оснащении школы было озвучено губернатором Михаилом Ведерниковым на личном приёме граждан, который по поручению президента России провёл первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Алексей Громов.
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