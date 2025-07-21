Две машины столкнулись на улице Индустриальной в Пскове
Столкновение Renault Logan и Kia произошло у дома № 11 на улице Индустриальной в Пскове, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадала водитель Renault – женщина 1988 года рождения. Медики оказывают ей помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают спасатели и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 июля 2025
Псковская область стала лучшей в СЗФО по росту выпуска продукции на обрабатывающих производствах