Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Две машины столкнулись на улице Индустриальной в Пскове

Столкновение Renault Logan и Kia произошло у дома № 11 на улице Индустриальной в Пскове, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

Пострадала водитель Renault – женщина 1988 года рождения. Медики оказывают ей помощь на месте, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают спасатели и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 июля 2025

Дорожное покрытие обновят на переулке Песочном в Опочке

21 июля 2025

Более 80 клещей проверили в лабораториях Псковской инфекционной больницы за неделю
21 июля 2025

Международный фестиваль авторской песни пройдёт в Пушкинских Горах
21 июля 2025

Скульптура княгини Ольги готова к установке на площади перед псковским аэропортом
21 июля 2025

Две машины столкнулись на улице Индустриальной в Пскове
21 июля 2025

Псковская область стала лучшей в СЗФО по росту выпуска продукции на обрабатывающих производствах
21 июля 2025

17 музыкальных инструментов получила печорская ДШИ по нацпроекту
21 июля 2025

В Псковском доме молодёжи прошла лекция из цикла проекта «Знание. Герои»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...