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Общество

Международный фестиваль авторской песни пройдёт в Пушкинских Горах

Международный фестиваль авторской песни поэзии «Мне звезда упала на ладошку» имени Александра Дольского пройдёт в Пушкинских Горах 26 и 27 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: организаторы

В год празднования 80-летия Великой Победы и Года защитника Отечества проведение фестиваля посвящено этим памятным датам. В рамках фестиваля предусмотрена программа «Поём хором» – песни о Великой Отечественной войне. Ведущим выступит бард из Санкт-Петербурга Вадим Елисеев.

Церемония открытия пройдёт на круглой фестивальной сцене в Пушкинских Горах 26 июля в 14:00. В рамках двухдневной программы запланированы четыре концерта. В качестве ведущих этих концертов на одной сцене выступят вместе молодые и известные барды и исполнители. Победителя наградят призом в форме гитары-ключа, который изготовил кузнец Владимир Тюрягин. На фестивале он также исполнит свои авторские песни.

Фестиваль пройдёт на летней круглой сцене в зоне отдыха «Борок» в Пушкинский Горах (улица Ленина). Вход свободный.

Организаторами фестиваля выступят Псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды» при поддержке администрации Псковской области, администрации Пушкиногорского района, Псковской областной научной библиотеки, Союза писателей России, Союза учёных Псковской области.

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