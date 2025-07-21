Врачи стабилизировали великолучанина, который сильно пострадал при взрыве бытового газа

22:53, 21 июля 2025, ПАИ

Информация по пострадавшему в результате взрыва бытового газа в Великих Луках обновлена, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали четыре человека, один из них в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится в реанимации, у него обширные ожоги. Врачи стабилизировали состояние пациента.

Решается вопрос о его транспортировке в Псков, однако не исключено, что состояние пострадавшего потребует его направления в одну из федеральных клиник Санкт-Петербурга.