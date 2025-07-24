День кадастрового инженера празднуют сегодня в России

09:08, 24 июля 2025, ПАИ

День кадастрового инженера празднуют в России сегодня, 24 июля. Как пишет calend.ru, дату для праздника выбрали в связи с тем, что 24 июля 2007 года был принят федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Инициатором учреждения праздника стала СРО НП «Кадастровые инженеры».

Кадастровый инженер – специалист, который выполняет работы по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта недвижимости, а также по межеванию, определению координат границ участка и составлению межевого плана. Также он может проводить землеустроительную экспертизу. С 1 января 2011 года кадастровую деятельность в отношении земельных участков вправе осуществлять только кадастровые инженеры, имеющие действующий квалификационный аттестат.

На сегодняшний день в государственном реестре кадастровых инженеров содержатся сведения об около 40 тысячах аттестованных специалистах, которые сдали квалификационный экзамен, получили аттестат и имеют право осуществлять кадастровые работы в России.