Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День кадастрового инженера празднуют сегодня в России

День кадастрового инженера празднуют в России сегодня, 24 июля. Как пишет calend.ru, дату для праздника выбрали в связи с тем, что 24 июля 2007 года был принят федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Инициатором учреждения праздника стала СРО НП «Кадастровые инженеры».

Кадастровый инженер – специалист, который выполняет работы по технической инвентаризации и подготовке технического плана объекта недвижимости, а также по межеванию, определению координат границ участка и составлению межевого плана. Также он может проводить землеустроительную экспертизу. С 1 января 2011 года кадастровую деятельность в отношении земельных участков вправе осуществлять только кадастровые инженеры, имеющие действующий квалификационный аттестат.

На сегодняшний день в государственном реестре кадастровых инженеров содержатся сведения об около 40 тысячах аттестованных специалистах, которые сдали квалификационный экзамен, получили аттестат и имеют право осуществлять кадастровые работы в России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2025

Посвящённый герою Александру Матросову мурал появится в центре Локни
24 июля 2025

Три общественные территории вместо двух благоустроят по ФГКС в Псковском районе
24 июля 2025

Жителям Псковской области стало проще оплачивать высшее образование детей маткапиталом
24 июля 2025

В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
24 июля 2025

Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве
24 июля 2025

Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове
24 июля 2025

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате
24 июля 2025

Молодёжная экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стартовала в ПсковГУ

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...