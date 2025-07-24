Туман накроет Псковскую область

08:25, 24 июля 2025, ПАИ

Туман прогнозируют в Псковской области в ближайшие часы сегодня, 24 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – предупреждают псковичей.

Напомним, что при передвижении в тумане на автомобиле водителям следует избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Целесообразно увеличить дистанцию между машинами. Также необходимо снижать скорость плавно.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.