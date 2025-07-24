Главные критерии при выборе университета назвали родители псковских выпускников

10:38, 24 июля 2025, ПАИ

Согласно мнению родителей будущих студентов, основными факторами при выборе университета являются рейтинг учебного заведения, цена обучения и отзывы, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob. В опросе приняли участие родители выпускников 11-х классов школ из Пскова.

39 % родителей рассматривают для своих детей только места с бюджетным обучением в вузах, 47 % готовы оплачивать обучение, если не удастся поступить на бюджет, а 8 % сразу настраиваются на платное обучение.

При выборе университета родители абитуриентов в первую очередь обращают внимание на его рейтинг и стоимость обучения (по 37 %). Каждый третий учитывает отзывы (34 %). Среди других значимых факторов: список предметов ЕГЭ для поступления (31 %), квалификация преподавателей (29 %) и количество бюджетных мест (25 %).

12 % горожан не участвуют в выборе университета для своего ребёнка.