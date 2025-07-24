Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главные критерии при выборе университета назвали родители псковских выпускников

Согласно мнению родителей будущих студентов, основными факторами при выборе университета являются рейтинг учебного заведения, цена обучения и отзывы, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob. В опросе приняли участие родители выпускников 11-х классов школ из Пскова.

Фото: ПАИ

39 % родителей рассматривают для своих детей только места с бюджетным обучением в вузах, 47 % готовы оплачивать обучение, если не удастся поступить на бюджет, а 8 % сразу настраиваются на платное обучение.

При выборе университета родители абитуриентов в первую очередь обращают внимание на его рейтинг и стоимость обучения (по 37 %). Каждый третий учитывает отзывы (34 %). Среди других значимых факторов: список предметов ЕГЭ для поступления (31 %), квалификация преподавателей (29 %) и количество бюджетных мест (25 %).

12 % горожан не участвуют в выборе университета для своего ребёнка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 июля 2025

Посвящённый герою Александру Матросову мурал появится в центре Локни
24 июля 2025

Три общественные территории вместо двух благоустроят по ФГКС в Псковском районе
24 июля 2025

Жителям Псковской области стало проще оплачивать высшее образование детей маткапиталом
24 июля 2025

В СЗФО тиражируют опыт Псковской области по развитию связи на селе с помощью проектов ТОС
24 июля 2025

Как разбалловкой шаров псковичи искали место для памятника княгине Ольге, рассказали в Госархиве
24 июля 2025

Праздничные мероприятия прошли в микрорайоне Любятово в Пскове
24 июля 2025

Новое реабилитационное оборудование появилось в Великолукском доме-интернате
24 июля 2025

Молодёжная экспедиция «Современная мифология Гдовского края» стартовала в ПсковГУ

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...