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Общество

Под духовной защитой святой Ольги псковичи неоднократно отстаивали независимость Отечества – Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратился к псковичам в День великой княгини Ольги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня мы впервые отмечаем региональную памятную дату – День памяти великой княгини Ольги, одной из величайших женщин в истории Руси, чьё имя неразрывно связано с формированием российской государственности. Именно благодаря ей Русь начала свой путь к христианству, заложив фундамент духовного возрождения и культурного развития страны. Её деятельность способствовала укреплению власти киевских князей, расширению границ государства и установлению мирных отношений с соседними народами», – заметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что личность княгини Ольги имеет особое значение для жителей Пскова. Александр Котов отметил, что издавна она считается небесной покровительницей города, оказывая поддержку в трудные времена и вдохновляя на добрые дела и созидание. По его словам, под духовной защитой святой Ольги псковичи неоднократно отстаивали независимость своего Отечества, а вера и любовь помогли им победить врагов и стать примером стойкости перед лицом любых испытаний.

«Но помимо несгибаемой силы духа фигура княгини Ольги символизирует женственность и мудрость, напоминая нам о важности сохранения традиционных ценностей и семейных устоев. Святой образ великой княгини Ольги и её небесное покровительство помогают нам идти вперёд, укреплять веру и создавать лучшее будущее во имя своей Родины и своих детей. Пусть память о святой Ольге остаётся нравственным ориентиром для нас и всех будущих поколений!» – заключил спикер Собрания.

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