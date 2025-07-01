1122 года мудрости и 81 год свободы: в Пскове отпраздновали День города

День 1122-летия с момента первого упоминания в летописи и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Пскове.
У Могилы Неизвестного Солдата на площади Победы представители власти, духовенства, силовых структур, ветеранских и общественных организаций почтили память погибших защитников, возложив к мемориалу цветы.
Вечером в Зеленом театре Пскова прошла концертная программа, на которой состоялось главное событие празднования - присвоение званий «Почетный гражданин города Пскова» и медалей «За заслуги перед Псковом».
Как прошло празднование дня основания и освобождения Пскова - в фоторепортаже Андрея Степанова.
Фото: Андрей Степанов / ПАИ, 09:43, 24 июля 2025, ПАИ
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