1122 года мудрости и 81 год свободы: в Пскове отпраздновали День города

День 1122-летия с момента первого упоминания в летописи и 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Пскове.

У Могилы Неизвестного Солдата на площади Победы представители власти, духовенства, силовых структур, ветеранских и общественных организаций почтили память погибших защитников, возложив к мемориалу цветы.

Вечером в Зеленом театре Пскова прошла концертная программа, на которой состоялось главное событие празднования - присвоение званий «Почетный гражданин города Пскова» и медалей «За заслуги перед Псковом».

Как прошло празднование дня основания и освобождения Пскова - в фоторепортаже Андрея Степанова.