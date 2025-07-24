Работы по благоустройству сквера у братских захоронений продолжаются в Гдове

17:14, 24 июля 2025, ПАИ

Работы по благоустройству сквера у братских захоронений продолжаются в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»



Фото: газета «Гдовская заря»





Памятники Герою Социалистического Труда Алексею Стаханову и командиру Красной армии Яну Фабрициусу демонтируют либо отреставрируют. Открывшуюся площадку выровняют и посеют траву.

Также рабочие убрали сухие ветки и деревья с пустотами внутри, которые могли упасть при сильном ветре. «Особую красоту этому месту придадут раскидистые липа и дуб, которые теперь не будут спрятаны в зарослях», – отметили в редакции.