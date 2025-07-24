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Общество

Работы по благоустройству сквера у братских захоронений продолжаются в Гдове

Работы по благоустройству сквера у братских захоронений продолжаются в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».

  • Благоустройство в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Благоустройство в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»
  • Благоустройство в Гдове
    Фото: газета «Гдовская заря»

Памятники Герою Социалистического Труда Алексею Стаханову и командиру Красной армии Яну Фабрициусу демонтируют либо отреставрируют. Открывшуюся площадку выровняют и посеют траву.

Также рабочие убрали сухие ветки и деревья с пустотами внутри, которые могли упасть при сильном ветре. «Особую красоту этому месту придадут раскидистые липа и дуб, которые теперь не будут спрятаны в зарослях», – отметили в редакции.

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