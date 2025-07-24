Работы по благоустройству сквера у братских захоронений продолжаются в Гдове
Работы по благоустройству сквера у братских захоронений продолжаются в Гдове, пишет газета «Гдовская заря».
Памятники Герою Социалистического Труда Алексею Стаханову и командиру Красной армии Яну Фабрициусу демонтируют либо отреставрируют. Открывшуюся площадку выровняют и посеют траву.
Также рабочие убрали сухие ветки и деревья с пустотами внутри, которые могли упасть при сильном ветре. «Особую красоту этому месту придадут раскидистые липа и дуб, которые теперь не будут спрятаны в зарослях», – отметили в редакции.
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