Гендиректор Псковского музея-заповедника удостоена ордена княгини Ольги
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова удостоена ордена Русской православной церкви равноапостольной княгини Ольги третьей степени, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Награду ей присвоили по указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла за внимание к помощи Псковской епархии и в связи с 70-летием со дня рождения.
Орден Светлане Мельниковой вручил митрополит Псковский и Порховский Матфей после праздничного молебна княгине Ольге на вечевой площади Псковского кремля.
В музее отметили, что орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних.
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