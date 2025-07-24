Гендиректор Псковского музея-заповедника удостоена ордена княгини Ольги

17:11, 24 июля 2025, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова удостоена ордена Русской православной церкви равноапостольной княгини Ольги третьей степени, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Награду ей присвоили по указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла за внимание к помощи Псковской епархии и в связи с 70-летием со дня рождения.

Орден Светлане Мельниковой вручил митрополит Псковский и Порховский Матфей после праздничного молебна княгине Ольге на вечевой площади Псковского кремля.

В музее отметили, что орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних.