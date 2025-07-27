Фестиваль колокольного звона прошёл в Пскове

Голоса одних из старейших колоколов России сегодня звучали над Псковом: в городе прошёл ежегодный фестиваль колокольного звона. На фестиваль приехали лучшие звонари из разных российских регионов. Выступали участники на колокольне Свято-Троицкого собора – главного храма Псковской области. Звоны мастеров сопровождали богослужение и крестный ход в честь дня равноапостольной княгини Ольги – основательницы Пскова. Как это было – в фоторепортаже Андрея Степанова.