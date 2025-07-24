Ведомственные награды вручили полицейским в Пскове

19:20, 24 июля 2025, ПАИ

Торжественная церемония награждения личного состава прошла в УМВД по Псковской области сегодня, 24 июля. Начальник областного управления вручил сотрудникам ведомственные награды, а ряду руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне – ключи от новых служебных автомобилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках подведения итогов работы в первом полугодии начальник управления вручил группе сотрудников ведомственные награды. За высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебного долга приказами министра внутренних дел Российской Федерации медалью МВД России «За доблесть в службе» награждена подполковник юстиции Елена Саянская – заместитель начальника отдела Следственного управления УМВД России по Псковской области, медалью МВД России И. Д. Путилина награждён майор полиции Алексей Герасимов – заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Пскову, медалью МВД России «За боевое содружество» награждён подполковник полиции Григорий Кириченко – заместитель начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Псковской области, медалью МВД России «За безупречную службу в МВД» награждён полковник юстиции Сергей Макаров – начальник отдела Следственного управления УМВД России по городу Пскову.



Почётной грамоты МВД России удостоены полковник полиции Максим Багмат, начальник ОБК УМВД России по Псковской области майор юстиции Олеся Петрочинина – заместитель начальника отдела МВД России – начальник следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Невельский» капитан полиции Ольга Смирнова – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Псковскому району.

Благодарность МВД России объявлена майору полиции Станиславу Сафронову – старшему дознавателю УМВД России по городу Пскову и младшему сержанту полиции Анастасии Волковой – полицейскому (водителю) отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.

Почётной грамотой УМВД России по Псковской области поощрён полковник полиции Игорь Ершов – начальник межмуниципального отдела МВД России «Новосокольнический».

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников отметил, что в 2025 году Министерством внутренних дел России для подразделений УМВД выделено шесть единиц автотранспорта. Решением руководства управления автомашины распределены преимущественно в те территориальные отделы, где в настоящее время особенно остро ощущается потребность в средствах передвижения.

Ключи от служебных автомобилей «Лада» вручены начальнику МО МВД России «Бежаницкий» полковнику полиции Алексею Морозову, начальнику МО МВД России «Опочецкий» майору полиции Виталию Уземшеву, начальнику ОМВД России по Псковскому району подполковнику полиции Алексею Андрееву, начальнику ОМВД России по Островскому району подполковнику полиции Николаю Кривошею, начальнику МО МВД России «Себежский» подполковнику полиции Сергею Козлову, полковнику полиции Игорю Ершову –начальнику межмуниципального отдела МВД России «Новосокольнический».

«Теперь эта новая техника позволит полицейским в городах и районах области ещё более эффективно и качественно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью», – добавили в пресс-службе областного УМВД.