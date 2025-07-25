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Общество

Более 70% псковичей держат дома животных – опрос

74% жителей Пскова и СЗФО держат дома животных, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

80% владельцев отдают предпочтение кошкам. А собаки занимают второе место с 47%.

При этом 7% владельцев животных содержат дома аквариумных рыбок или черепах, 5% держат певчих птиц, а еще 5% предпочитают заводить грызунов. Также 1% содержит ящериц, а пауков и змей в качестве питомцев держат менее 1% опрошенных.

Что касается кормов и лакомств, то их покупают 92% владельцев. Каждый третий (31%) регулярно радует своего любимца новыми игрушками, 23% покупают специальные шампуни и косметику. Также 21% респондентов с домашними животными регулярно приобретают лекарственные препараты для своих питомцев.

Что касается финансовой стороны, то большинство (62%) владельцев в СЗФО тратит в месяц на товары для домашнего питомца до пяти тысяч рублей. У 27% уходит от пяти до десяти тысяч рублей. От десяти до 15 тысяч рублей расходуют 6%. В среднем жители СЗФО с домашними животными укладываются в 5 644,5 рубля в месяц на покупки для любимцев.

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