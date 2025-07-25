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Общество

День сотрудника органов следствия отмечается в России

День сотрудника органов следствия отмечается в России сегодня, 25 июля, пишет calend.ru.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Праздник установлен постановлением правительства РФ № 741 от 27 августа 2013 года и отмечается ежегодно 25 июля.

В этот день в 1713 году по именному указу Петра I была учреждена следственная канцелярия М.И. Волконского, которая стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия.

Сейчас Следственный комитет России подчиняется непосредственно главе государства и не входит в структуру ни одного из органов государственной власти.

В свой же профессиональный праздник сотрудники органов следствия получают поздравления от руководства, представителей власти и коллег, а особо отличившиеся в раскрытии преступлений получают благодарности и поощрения от начальства.

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