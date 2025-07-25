Тонны колбасы не пропустили через госграницу в Псковской области

09:46, 25 июля 2025, ПАИ

2,5 тонны готовой мясной продукции (колбасные изделия) не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Груз ехал из Белоруссии. В автомобиле не было холодильника, как это положено. Кроме того, на партию колбасы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.

Перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.