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Общество

Тонны колбасы не пропустили через госграницу в Псковской области

2,5 тонны готовой мясной продукции (колбасные изделия) не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Груз ехал из Белоруссии. В автомобиле не было холодильника, как это положено. Кроме того, на партию колбасы отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение товара.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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