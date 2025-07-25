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Общество

Разрушенное непогодой аистиное гнездо восстановили жители Пустошки

Упавшее со столба аистиное гнездо восстановили в Пустошке местные жители, пишет районная газета «Вперёд».

Фото здесь и далее: Ирина Егорова

Как рассказали местные жители, в деревне Нестерово упало гнездо с аистёнком.

«Скорее всего повлияла погода. Им и так было тяжело выживать в таких условиях – дожди, грозы, ветер, а тут ещё и беда пришла», – поделилась местная жительница Ирина Егорова.

Столб, на вершине которого находилось гнездо, оказался крепким – его лишь покачивало при сильном ветре. А вот у самого гнезда, которому уже около 30 лет, сгнило основание – колесо, на котором ветки лежали.

Когда гнездо упало, то вместе с ним на землю рухнул аистёнок – он ещё не научился летать.

В этот же день на помощь аистиной семье пришли местные жители. Они соорудили им новое гнездо и установили на столбе.

«Аистиный малыш уже сидит на высоте в своём гнезде и машет крыльями. К малышу сразу присоединились мама и папа – аисты, у них сегодня счастливый день, у них теперь новый дом», – сказала Ирина Егорова.

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