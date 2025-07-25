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Общество

149 заявок поступило на слёт Всемирного фестиваля молодёжи от псковичей

Более 62 тысяч заявок от участников из 175 стран поступило на слёт Всемирного фестиваля молодёжи. Он пройдёт с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде, сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставили организаторы

От Псковской области поступило на проект 149 заявок. Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что это главное событие года в сфере международного молодёжного сотрудничества, заявки пришли из всех 89 регионов страны.

Заявки на участие поступили из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и даже Австралии. Наибольший интерес проявили молодые люди из Марокко, Узбекистана, Индии и других стран.

На слёте Всемирного фестиваля молодёжи пройдёт и детская программа. Участие в международном событии примут 200 подростков от 14 до 17 лет из России и из-за рубежа. Заявки на участие подали более 12 тысяч подростков. Более двух тысяч из них поступило из зарубежных государств.

После проведения основной программы слёта 200 иностранных гостей поедут в десять российских регионов. Их ждёт погружение в историю, культуру и традиции России.

Отметим, что слёт проводится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Событие пройдёт в формате интерактивной модульной площадки. Участниками станут представители сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT.

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