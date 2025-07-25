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Общество

Совфед одобрил закон, обязывающий владельцев земельных участков бороться с борщевиком

На заседании, которое состоялось сегодня, 25 июля, Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому владельцы земельных участков в России должны принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных растений, пишут «РИА. Новости».

Фото: газета «Печорская правда»

«Законопроект уточняет содержание охраны земель и устанавливает, что владельцы земельных участков и те, кто имеет право на публичный сервитут, обязаны проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов инвазивных растений и их уничтожению», – сообщил Александр Двойных, глава аграрного комитета Совета Федерации.

Сенатор отметил, что региональные нормативные правовые акты будут определять особенности охраны окружающей среды от распространения инвазивных растений.

«Всем известна проблема распространения опасного растения – борщевика Сосновского. Например, в Московской области владельцы земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с принадлежащих им участков. Также установлена административная ответственность за невыполнение этих мероприятий», –подчеркнул парламентарий.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

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