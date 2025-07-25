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Общество

Очередное занятие «Дружины» прошло в Стругах Красных

Очередное занятие Стругокрасненского филиала АНО ПО «Отряд содействия обороне и безопасности «Дружина» прошло в Стругах Красных сегодня, 25 июля.

Фото здесь и далее: Дмитрий Дементьев

Началось оно с разговора о геополитической обстановке и обстановке в зоне СВО на данный период, о чём рассказал руководитель отряда Дмитрий Дементьев.

Затем собравшиеся отправились на полигон, где прошли огневую и инженерную (поиск и алгоритм действий при обнаружении минно-взрывных устройств) подготовку, которую провёл Владимир Игнатьев.

Каждый из прибывших на учения стрелял из пневматической винтовки и пистолета.

С каждым разом дружинники показывают всё лучшие результаты, повышая уровень своих профессиональных навыков, гарантирующих их способность выполнять задачи по предназначению в различных условиях, пишет газета.

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