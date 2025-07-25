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Общество

Пряники ручной работы расписали печорские дети для участников СВО

В кадровом центре «Работа России» Печорского муниципального округа прошёл мастер-класс, на котором дети и взрослые подготовили подарки для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

В мероприятии приняли участие семьи участников СВО.

«Ярко расписанные сахарной глазурью пряники, а также письма участников мероприятия скоро отправятся к нашим бойцам. В посылку сотрудники кадрового центра вложили и подарки от себя – медикаменты, чай, сахар», – написали в газете.

Мероприятие организовано сотрудниками кадрового центра совместно с печорским филиалом фонда «Защитники Отечества» в рамках акции «Сладкий подарок солдату».

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Пряники ручной работы расписали печорские дети для участников СВО

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