Выставка «Здравствуй, Псков!» открылась в Доме офицеров

22:56, 25 июля 2025, ПАИ

Выставка живописи Галины Дашевской «Здравствуй, Псков!» открылась в городском Доме офицеров, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Выставка приурочена ко Дню города Пскова и будет работать до 9 августа.

«Выставка «Здравствуй, Псков!» – это признание в любви древнему городу, его неповторимой атмосфере и богатой истории. В каждой картине художница стремится передать своё восхищение Псковской землёй, её красотой и величием», – отметили организаторы.

Отметим, Галина Дашевская – член Союза писателей России, член Сообщества художников Подмосковья, автор многочисленных персональных выставок и нескольких сборников стихов и прозы.