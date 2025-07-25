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Культура

Выставка «Здравствуй, Псков!» открылась в Доме офицеров

Выставка живописи Галины Дашевской «Здравствуй, Псков!» открылась в городском Доме офицеров, сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Фото: управление культуры администрации Пскова

Выставка приурочена ко Дню города Пскова и будет работать до 9 августа.

«Выставка «Здравствуй, Псков!» – это признание в любви древнему городу, его неповторимой атмосфере и богатой истории. В каждой картине художница стремится передать своё восхищение Псковской землёй, её красотой и величием», – отметили организаторы.

Отметим, Галина Дашевская – член Союза писателей России, член Сообщества художников Подмосковья, автор многочисленных персональных выставок и нескольких сборников стихов и прозы.

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