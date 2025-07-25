Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты приступили к прокладке коммуникаций в церкви Николы со Усохи в Пскове

К прокладке кабеля наружного освещения церкви Николы со Усохи приступили специалисты в Пскове, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Одновременно продолжаются работы внутри и снаружи храма. Реставраторы раскрывают проёмы по историческим контурам. Далее последует укрепление кладки и отделочные работы.

Вокруг храма на территории понижения грунта приступили к вязке арматурного каркаса плиты пандуса. Внутри храма проводится разборка лесов и штукатурная обмазка внутренних стен приделов. Под колонны входного крыльца и часовни идёт подготовка основания, проводится бурение отверстий в грунте.


В Сретенском приделе идёт демонтаж полов. В часовне началось инъектирование арок специальными укрепляющими составами.

«Впереди – подключение коммуникаций, большой объём работ по благоустройству территории. В том числе мощение булыжником территории храма, пониженной до исторической отметки», – добавили специалисты. Полное завершение реставрации запланировано на конец 2025 года.

Отметим, памятник архитектуры XV-XVI веков находится в списке ЮНЕСКО. В основе проекта реставрации, выполненного по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», разработки легендарного специалиста по древнему зодчеству Пскова, архитектора Юрия Спегальского.

Реализация проекта продолжается в бесперебойном режиме в соответствии с графиком. Восстановлены стены галереи с южной стороны. Основной объём работ подходит к своему завершению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 июля 2025

Специалисты приступили к прокладке коммуникаций в церкви Николы со Усохи в Пскове
25 июля 2025

Сотни гостей посетили фестиваль «Псков молодой»
25 июля 2025

Послушать орган приглашают жителей Псковской области

25 июля 2025

Незабываемые выходные в Пскове: названы самые яркие события
25 июля 2025

26 млн рублей направят на ремонт дорог в Невеле
25 июля 2025

Туман прогнозируют в Псковской области ночью и утром 26 июля
25 июля 2025

Новый автосалон планируют открыть на Запсковье в Пскове
25 июля 2025

Пряники ручной работы расписали печорские дети для участников СВО

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...