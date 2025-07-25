Специалисты приступили к прокладке коммуникаций в церкви Николы со Усохи в Пскове

23:54, 25 июля 2025, ПАИ

К прокладке кабеля наружного освещения церкви Николы со Усохи приступили специалисты в Пскове, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Одновременно продолжаются работы внутри и снаружи храма. Реставраторы раскрывают проёмы по историческим контурам. Далее последует укрепление кладки и отделочные работы.

Вокруг храма на территории понижения грунта приступили к вязке арматурного каркаса плиты пандуса. Внутри храма проводится разборка лесов и штукатурная обмазка внутренних стен приделов. Под колонны входного крыльца и часовни идёт подготовка основания, проводится бурение отверстий в грунте.



В Сретенском приделе идёт демонтаж полов. В часовне началось инъектирование арок специальными укрепляющими составами.

«Впереди – подключение коммуникаций, большой объём работ по благоустройству территории. В том числе мощение булыжником территории храма, пониженной до исторической отметки», – добавили специалисты. Полное завершение реставрации запланировано на конец 2025 года.

Отметим, памятник архитектуры XV-XVI веков находится в списке ЮНЕСКО. В основе проекта реставрации, выполненного по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», разработки легендарного специалиста по древнему зодчеству Пскова, архитектора Юрия Спегальского.

Реализация проекта продолжается в бесперебойном режиме в соответствии с графиком. Восстановлены стены галереи с южной стороны. Основной объём работ подходит к своему завершению.