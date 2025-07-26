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Происшествия

Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района

Возгорание произошло в частном доме на улице Юности в деревне Неёлово-2 в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пожарное подразделение ликвидирует открытое горение.

На месте работают пожарные и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

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