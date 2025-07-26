Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района
Возгорание произошло в частном доме на улице Юности в деревне Неёлово-2 в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пожарное подразделение ликвидирует открытое горение.
На месте работают пожарные и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 июля 2025
Эта авиакатастрофа стала последней: пскович вспоминает трагически погибшего бортинженера Ан-24
25 июля 2025
Тюрьма за 30 тысяч: бывших сотрудников псковского Ространснадзора приговорили за взяточничество