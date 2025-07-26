Возгорание произошло в одном из частных домов Псковского района

15:54, 26 июля 2025, ПАИ

Возгорание произошло в частном доме на улице Юности в деревне Неёлово-2 в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожарное подразделение ликвидирует открытое горение.

На месте работают пожарные и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.