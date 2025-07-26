Псковичам напомнили, чем грозит купание в нетрезвом виде

19:36, 26 июля 2025, ПАИ

Чем грозит купание в состоянии алкогольного опьянения напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В нетрезвом виде давление поднимается и при погружении в воду происходит резкий перепад. Он может спровоцировать обморок, спазм сосудов или судороги, в результате чего человеку грозит утопление.

Кроме того, необходимо купаться только в специально оборудованных и разрешённых местах, не заплывать далеко от берега и рассчитывать свои силы. Также важно не приближаться слишком близко к транспорту на воде.