Псковичам напомнили, чем грозит купание в нетрезвом виде
Чем грозит купание в состоянии алкогольного опьянения напомнили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
В нетрезвом виде давление поднимается и при погружении в воду происходит резкий перепад. Он может спровоцировать обморок, спазм сосудов или судороги, в результате чего человеку грозит утопление.
Кроме того, необходимо купаться только в специально оборудованных и разрешённых местах, не заплывать далеко от берега и рассчитывать свои силы. Также важно не приближаться слишком близко к транспорту на воде.